Un zoo californien vaccine de nombreux animaux contre le Covid-19 (vidéo)

Ce sont des ours, des pumas, des furets ou encore des tigres et aujourd’hui, ils sont tous vaccinés contre le Covid-19. C’est ce qu’a annoncé le zoo d’Oakland, qui a commencé cette semaine une grande opération de vaccination concernant une bonne partie de ses animaux. C’est l’un des premiers sites à entreprendre ce type de campagne grâce à l’arrivée récente de sérums spécifiques pour ce « public » spécifique. Une action dont le parc est particulièrement fier, comme il l’a fait savoir à la presse américaine.

La peur des variants

Il ne s’agit donc pas ici de vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou encore Johnson&Johnson. Ici, le produit porte le nom de la compagnie pharmaceutique Zoetis. Pour le faire approuver, il a fallu que cette dernière se plie à un contrôle sanitaire spécifique pour son injection chez les animaux.

« Les tout premiers animaux à avoir reçu le vaccin étaient nos deux plus beaux et vieux tigres », précise au New York Times Alex Herman, vice-président des services vétérinaires du zoo d’Oakland. D’après lui, cette vaccination « assure une meilleure sécurité pour nos beaux animaux ».

Jusqu’ici, aucun cas de Covid-19 n’a été détecté chez les hôtes du zoo d’Oakland. Plusieurs réserves américaines ont toutefois remarqué que des gorilles avaient par exemple attrapé le virus, même si cela est peu courant. Mais ce qui craignent surtout les zoos, c’est que le coronavirus ne trouve chez certaines espèces un environnement propice au développement de variants encore plus dangereux, d’où cette campagne de vaccination pour parer à cette éventualité.