Enorme éruption d’un «volcan de boue» en mer Caspienne (vidéo)

Ce 4 juillet, les Azerbaïdjanais ont été les témoins d’une immense explosion en mer Caspienne, à environ 80 km au sud de la capitale Bakou. Une colonne de feu est apparue au milieu de nulle part et plusieurs marins ont pu assister à un spectacle inoubliable. D’après les autorités azéries, il s’agirait ici de l’œuvre d’un volcan de boue, comme en atteste une sorte d’île née au même endroit.

Cet îlot, connu sous le nom de Dashli, se situe à proximité de champs pétroliers et gaziers. C’est dans ce contexte que ce « volcan » a pu produire ces impressionnantes flammes. Lorsque le méthane, un hydrocarbure simple, entre en contact avec de l’eau salée et à ce haute température, cela peut déclencher ce type de phénomène. « Des hélicoptères effectuent des vols au-dessus de la mer Caspienne pour étudier l’impact de l’éruption », précisent les forces de l’ordre qui assurent qu’il « n’y a aucune menace pour les infrastructures pétrolières et gazières ou pour des vies humaines ». La dernière éruption de l’île de Dashli datait de 1945.