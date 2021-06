Islande: au cœur d’un volcan en éruption grâce à un drone (vidéo)

Le 20 mai dernier, le volcan islandais au nom difficilement prononçable, Fagradalsjfall, est entré en éruption. Pour capturer la beauté de ces instants, le Youtubeur Joey Helms s’est rendu sur place, mais en se tenant à distance bien entendu. Par contre, à l’aide d’un drone, il a carrément plongé au cœur de l’éruption.

Les images impressionnantes et envoûtantes ont été publiées sur sa chaîne Youtube, pour le plus grand plaisir des internautes, rapporte Sudinfo. Bien que la vidéo soit à couper le souffle, le jeune homme a expliqué à l’agence Reuters que le pilotage du drone n’avait toutefois pas été évident, en raison de la chaleur. « Autour du volcan, les gaz chauds émis provoquent des turbulences et des pluies de pierres chaudes, ce qui rend le pilotage de ces engins encore plus délicat », a-t-il indiqué.

En s’approchant un peu trop près de la fournaise, le drone s’est d’ailleurs crashé. Publiée le 26 mai dernier, la vidéo a déjà été visionnée à plus de 339 000 reprises.