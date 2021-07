Un diamant hors norme, 3e plus gros au monde, trouvé au Botswana

La pierre précieuse de 1.174 carats, découverte le 12 juin, vole la troisième place, sur le podium des plus gros diamants au monde, à une autre pierre exceptionnelle trouvée quelques jours plus tôt , le 1er juin, dans le même pays mais par une autre société minière.

C’est une découverte « historique, pour nous et pour le Botswana aussi », a commenté la directrice générale de Lucara, Naseem Lahri. « Dans la hiérarchie des grandes pierres, elle se situe au troisième rang », a-t-elle fièrement affirmé à l’AFP, lors de sa présentation au gouvernement à Gaborone.

Cette dernière découverte conforte le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus grosses pierres, avec six des plus gros diamants au monde.