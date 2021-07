Une ville californienne envahie par les paons: les habitants se déchirent sur leur présence (photos)

Oiseaux majestueux aux plumes bleues et vertes magnifiques, les paons sont souvent admirés lorsqu’ils font « la roue », déployant leur plumage en éventail. Mais même ce spectacle ne semble plus ravir et impressionner la plupart des habitants de Pasadena, en Californie.

Le village, situé non loin de Los Angeles, connaît depuis plusieurs mois une véritable invasion de paons. À cause de la pandémie, le plan de relocalisation de ces oiseaux, dont le territoire de vie s’est réduit avec le temps, a été abandonné. Et les paons paradent envahissent le quartier, paradant dans les rues à longueur de journée.