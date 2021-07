Cannes 2021: Matt Damon ému aux larmes lors de la projection de «Stillwater» (vidéo)

Le duo flamboyant de Matt Damon et Camille Cottin a fasciné Cannes lorsqu’ils ont monté les marches. Les deux acteurs très complices venaient défendre « Stillwater », le drame franco-américain qui se déroule à Marseille, réalisé par Tom McCarthy. L’histoire est celle d’un foreur de pétrole (Matt Damon) qui décide de retrouver sa fille qu’il connaît à peine, dans le sud de la France. Cette dernière, interprétée par Camille Cottin, est emprisonnée pour un crime qu’elle nie avoir commis.

L’acteur de 50 ans a montré tous ses charmes lors de la projection du film. À la fin de cette dernière, la salle s’est levée pour une standing ovation. Matt Damon n’a pas pu retenir ses larmes plus longtemps. L’alchimie entre les deux acteurs était perceptible à l’écran comme sur les marches. D’ailleurs, lors des interviews, Matt Damon avait fait part de cette relation avec Camille Cottin : « J’ai toujours dit qu’il y a des acteurs qui sont tellement bons qu’ils sont bons pour deux. C’est ce qui s’est passé sur ce film : il me suffisait de regarder Camille et elle m’emmenait sur la bonne voie ».