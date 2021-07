La Chine ne considère plus les pandas comme des animaux en voie de disparition

Si la Chine a réussi ce tour de force, c’est par des systèmes de protection très stricts mis en place. Les pandas sont généralement remis en liberté dans des zones protégées et très surveillées via des caméras de surveillance.

La diplomatie du panda

Le panda est l’animale mascotte du pays pour son aspect mignon, et ses airs de petits ours en peluche. Il est devenu la fierté nationale et un très bon moyen de diplomatie entre la Chine et les autres pays du monde. Ainsi, la Chine loue ses pandas à des zoos pour renforcer ses liens avec ses partenaires commerciaux. Selon le journal De Morgen, des sources historiques montrent que ces stratégies politiques ne sont pas récentes et existeraient depuis des siècles. L’empereur japonais Tenmu aurait reçu deux pandas en 685, de la part de l’impératrice chinoise Wu Zetian.