Japon : un parc à thème permettant de partir à la chasse aux Pokémons ouvrira prochainement

Le 17 juillet prochain, « Pokémon Wonder » ouvrira ses portes dans une forêt près de Shinjuku, un arrondissement de Tokyo au Japon. Le parc à thème permettra aux fans de Pokémons d’attraper le plus possible de créatures, par groupe et dans un temps donné, rapporte Ouest France.

En effet, durant des séances de 90 minutes, les participants partiront la chasse aux Pokémons grâce à des « notes d’enquête ». Les groupes seront composés de maximum six personnes et le but sera de repérer le plus possible de spécimens, parmi 50 disponibles. Deux parcours seront disponibles, « Ancient Stone Wall » et « Whispering Bamboo Grove ».