La présence à Cannes de Léa Seydoux remise en question par un test positif

Elle est vaccinée mais pas de chance, Léa Seydoux est quand même positive au Covid-19. C’est ce qu’elle a appris il y a quelques jours après avoir été testée. Elle est asymptomatique et va parfaitement bien, peut-être grâce au vaccin, mais il n’empêche que cet inconvénient tombe très mal. Elle est très attendue sur le tapis rouge à Cannes et elle ne pourra être présente que si elle a de la chance.

L’actrice est attendue la semaine prochaine sur la Croisette pour quatre films, dont trois en compétition : « The French Dispatch » le lundi, puis « L’histoire de ma femme », « France » et « Tromperie ». Hier, les organisateurs du festival ont fait valoir que grâce aux tests, il n’y avait pas « de cluster cannois » de Covid-19 et seuls trois cas ont été détectés.