L’idée anti-cancer de Benjamin Castaldi divise (vidéo)

Ce vendredi 9 juillet, Benjamin Castaldi a publié sur Instagram une vidéo assez longue. Dans celle-ci, il n’est pas question de télévision et encore moins de l’émission TPMP mais de lutte contre le cancer. Pour avancer dans le cadre de ce combat, il suggère une solution pour s’attaquer à la première cause de mortalité évitable en France : le tabagisme. Mais sa proposition divise.

Vive les cigarettes électroniques ?

Pour commencer, l’animateur affirme que « le tabac, c’est 45 000 morts par an, c’est le premier facteur de risques du cancer et l’objectif, c’est une génération sans tabac d’ici dix ans ». Pour l’instant, pas de problème, si ce n’est que selon l’hypothèse privilégiée par l'agence sanitaire Santé publique France, il n’y a pas 45.000 morts par an liées au tabagisme dans l’Hexagone mais 75.000. Soit, passons.