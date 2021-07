11 ans et diplômé en physique: le génie belge Laurent Simons se confie sur ses aspirations

A son âge, il devrait encore être à la fin de l’école primaire. Et pourtant, Laurent Simons, un enfant de 11 ans originaire d’Ostende, vient de décrocher son baccalauréat de physique à l’Université d’Anvers. Cerise sur le gâteau : il a eu la plus grande distinction. Il aurait pu devenir le plus jeune diplômé universitaire de l’histoire mais une licence avortée à Eindhoven l’en a empêché fin 2019. Il commence déjà à s’intéresser aux cours de master et de toute évidence, l’avenir sourit à ce jeune prodige.

Un garçon ambitieux

Interrogé par Sudpresse sur la suite, Laurent Simons dit vouloir « poursuivre ses études de physique à Anvers », sans se poser vraiment la question du temps que cela lui prendra. Il avait envisagé partir étudier aux Etats-Unis mais finalement, il considère qu’Anvers est sa « base académique » et il n’envisage plus que des « collaborations » avec des universités étrangères. Quelles sont maintenant ses autres aspirations ? Ce qu’il répond d’emblée, c’est de trouver un moyen de rendre l’immortalité possible, notamment grâce à des organes artificiels. « J’ai le chemin en tête pour y arriver. La physique quantique – l’étude des plus petites particules – est la première pièce du puzzle », dit-il au quotidien.