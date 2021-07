14 juillet: McFly et Carlito prêts à défiler avec la Patrouille de France

Fin mai, le président Emmanuel Macron s’est engagé tout comme les youtubeurs McFly et Carlito à relever un défi. Pour le premier, il lui faudra mettre lors de son discours du 14 juillet une photo drôle près de lui. Les deux autres ont quant à eux eu pour gage de « gerber » dans un avion de la Patrouille de France le même jour. Et manifestement, ils vont bel et bien respecter leur engagement. C’est ainsi que les comparses se sont rendus à la base aérienne de Cazaux, près d’Arcachon, pour se préparer à monter à bord d’un Alpha Jet mercredi prochain.

Un avant-goût avant le grand vol

Au cours de cette journée de formation, les youtubeurs se sont montrés très enthousiastes. « Ils sont géniaux et ne demandent qu’à nous apprendre, à partager leur métier », se réjouit l’équipe qui les a accompagné, comme le relaye Le Parisien. « Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il y en a un qui l’a un peu moins bien vécu que l’autre », ajoute un membre de la base aérienne. Lequel des deux humoristes est décrit ici ? Le quotidien français fait l’hypothèse qu’il s’agit de Carlito, car il « déteste l’avion ».