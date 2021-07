La piscine la plus profonde au monde se trouve désormais à Dubaï (photos et vidéo)

Depuis le 27 juin dernier, le bassin Deepspot en Pologne, et ses 45 mètres de profondeur, n’est plus la piscine la plus profonde du monde. Il s’agit désormais du Deep Dive Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui vient d’entrer au Guinness Book des records. Avec ses 60,2 mètres de profondeur et ses 14 millions de litres d’eau chaude à 30 degrés, le puits représente l’équivalent de six piscines olympiques, indique Géo.