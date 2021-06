Canada: quand une famille d’ours se rafraîchit… dans une piscine privée (vidéo)

Une maman ours et ses deux petits ont profité de l’eau fraîche pour s’amuser.

Ces derniers jours, le Canada et les États-Unis sont frappés par des vagues de chaleur particulièrement intenses. Des records historiques ont d’ailleurs été battus, à cause d’un « dôme de chaleur », rapporte 7sur7.

Un village près de Vancouver a notamment enregistré lundi un record de température s’élevant à 47,9 degrés ! Les hommes comme les animaux souffrent donc particulièrement de cette chaleur écrasante. C’est pourquoi une famille d’ours a opté pour la bonne solution en trouvant l’endroit idéal pour se rafraîchir : une piscine !

En effet, Lyle Jeffrey, qui vit à Coquitlam au Canada, a filmé une maman ours et ses deux oursons pendant qu’ils profitaient de sa piscine. L’homme a expliqué à un média local que ceux-ci avaient fait trempette pendant une heure environ, avant de partir. À ce moment, la température se situait autour des 37 degrés. Les images sont en tout cas adorables et font fondre les internautes.