Le calvaire d’une maman ours pour traverser la route avec ses petits (vidéo)

Le 27 mars dernier, un gros bouchon se forme sur une route de Winsted, dans le nord du Connecticut. En cause, non pas un accident mais un ours, ou plutôt des ours. Une mère veut traverser avec ses petits mais l’affaire s’annonce plus compliquée qu’elle n’en a l’air.

De très longues minutes pour faire quelques mètres

Pour les laisser passer, la police est sur les lieux, question de s’assurer que tous les véhicules restent bien à l’arrêt. Ajouter du stress à la maman ours ne serait pas le bienvenu ! Une fois la voie libre, celle-ci commence à tenter la traversée. Elle prend avec ses dents l’un de ses petits par le coup et passe de l’autre côté de la route. Derrière elle, un de ses enfants le suit mais pas les deux autres, manifestement peu confiants sur le bitume.

Après quelques temps, un autre de ses retardataires ose traverser, même sans sa mère, mais le dernier prend peur. Il monte même à un poteau électrique. C’est là que sa maman revient à toute vitesse pour venir le chercher. Problème : un de ceux qui avaient traversé l’a suivie. Ne sachant où donner de la tête, elle tente de prendre un puis l’autre, et ce au beau milieu de la route. Finalement, tout le monde est passé… lorsque le moins confiant décide de revenir en arrière. Il a fallu qu’elle aille le chercher une dernière fois pour que l’affaire soit réglée. « Enfin », s’exclame alors un automobiliste qui filme la scène.