Quand un ours profite tranquillement du jacuzzi d’une maison de vacances (vidéo)

Le 20 mars dernier, Mason Trebony a eu une sacrée surprise, alors qu’il profitait de quelques jours de vacances dans le parc national des Great Smokt Mountains, dans le Tennessee. Il a en effet vu grimper un ours noir sur la terrasse du logement qu’il louait.

Le filmant, Mason Trebony a vite remarqué que ce qui intéressait l’animal était le jacuzzi. L’ours s’est tranquillement glissé dedans, pour profiter d’un petit bain bien chaud. Ce n’est qu’au bout de quinze minutes qu’il en est sorti et est reparti tranquillement dans la forêt. « Il y a un ours noir sauvage en train de se réchauffer dans le jacuzzi », répète Mason Trebony dans la vidéo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux, « Incroyable ».

L’ours noir est le symbole du parc national des Great Smokt Mountains, et selon les estimations, 1.500 individus de cette espèce y vivent actuellement. Dans la région, ce parc est le plus vaste espace protégé pour les ours noirs.