Un ours poursuit un homme en pleine rue et se fait percuter par un bus (vidéo)

Une vidéo en Russie et avec un ours, quoi de plus normal. Ce mercredi 17 mars, en pleine rue, un homme s’est fait courser par un ours dans la ville de Nizhnevartovsk dans l’ouest de la Sibérie.

L’animal ne serait pas sauvage mais s’est enfui d’un hôtel non loin. Dans la vidéo, l’ours se lance à la poursuite de l’homme visiblement paniqué. Dans la course-poursuite, l’homme décide de traverser la route, l’ours le suit. C’est alors qu’un bus arrive et freine mais ne peut éviter l’animal.

L’ours n’a apparemment pas été gravement blessé dans l’accident. L’animal a été tranquillisé et emmené par les services de contrôle des animaux. Pour ce qui est de son propriétaire, la police doit établir comment l’animal a pu s’enfuir mais surtout si sa détention par l’hôtel est bien légale. Un second ours a été trouvé dans une cage de l’hôtel.