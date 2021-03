Un hôtel chinois enferme des ours polaires pour qu’ils soient vus depuis les chambres (vidéo)

Toutes les chambres (dont les prix vont de 240 à 290€ la nuit) sont orientées vers ce point central, ce qui permet de voir les ours où que l’on se trouve. « Que vous mangiez, jouiez ou dormiez, les ours polaires vous tiendront compagnie », a déclaré fièrement l’hôtel la semaine dernière. Un concept qui révulse les associations de défense des animaux.

Ce vendredi, l’ouverture d’un hôtel en Chine a braqué tous les projecteurs sur lui. Situé à Harbin, dans le nord-est du pays, il s’est fait remarquer en installant des ours polaires dans son patio central surmonté d’une verrière, le tout avec un décor factice censé rappeler l’Arctique (une piscine, un igloo, de faux rochers et stalactites, une sorte de banquise…).

Tollé général

Pour ces dernières, voir cette espèce menacée traitée de cette façon est insupportable. « La place des ours polaires est dans l’Arctique, pas dans des zoos ou des aquariums en verre – et certainement pas dans des hôtels », a réagi le vice-président pour l’Asie de l’association Peta. Il rappelle par ailleurs que les ours blancs sont censés se déplacer sur des milliers de kilomètres, pas sur quelques m².