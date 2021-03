Course-poursuite entre un skieur et un ours en Roumanie (vidéo)

En Roumanie, l’un des paradis de la neige, c’est Predeal, le plus haut village du pays, situé près de Brașov. Mais la semaine dernière, un « skieur » inhabituel s’est invité sur les pistes des Carpates : un ours. Une rencontre insolite qui a quelque peu amusé les personnes présentes sur place jusqu’à ce que soit lancée une course-poursuite avec l’une d’entre elles.

Une rencontre insolite

Lorsqu’il arrive sur la piste, l’ursidé fait tout de suite face à l’homme qui filme la scène. Alors que d’autres skieurs arrivent, humains et ours se regardent en chiens de faïence. Puis ce dernier se rapproche de plus en plus avant de s’arrêter. Il devient alors mignon à souhait, se roulant par terre à la manière d’un animal de compagnie.