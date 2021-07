Une présentatrice violemment critiquée car elle «tenait son fils en laisse»

Michelle Owen est une présentatrice et journaliste travaillant pour le réseau de télévision Sky Sports en Angleterre. Également active sur les réseaux sociaux, la jeune femme a posté il y a quelques jours une photo d’elle en balade sur la plage en compagnie de son fils et de son chien.

Si on voit clairement que l’animal est tenu en laisse, on peut également voir un ruban multicolore qui part de sa poche pour rejoindre son fils, qui se trouve devant la journaliste. Il n’en a pas fallu plus pour que des internautes se déchaînent et s’indignent, dénonçant cette maman qui ose tenir son fils en laisse, rapporte RTL. Pourtant, en regardant attentivement, on voit bien que le ruban flotte et n’est nullement rattaché à l’enfant.