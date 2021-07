Un brontosaure volant à Boston

Nous sommes le 4 juillet 1984, dans les rues de Boston. Des drapeaux rouge et bleu, étoilés, s’agitent en nombre sur les façades des immeubles et le feu d’artifice semble au point pour cet Independence Day ; il va même être accompagné par l’orchestre Boston Pops dirigé par le célèbre compositeur de musiques de film John Williams (« Les dents de la mer », « Stars Wars », « E.T », c’est lui !).

Il est 10 heures, le ciel est dégagé, une journée qui s’annonce festive pour ces Américains de la côte Est. L’ambiance...