Inondations: une journaliste de la RTBF vient en aide à des habitants en difficulté (vidéo)

Il n’était plus possible pour elle de commenter la situation sans intervenir.

À cause des violentes intempéries qui touchent la Belgique, et particulièrement le sud, une grande partie du pays se trouve ce jeudi dans une situation catastrophique. Dans de nombreuses villes et villages, les routes se sont transformées en rivières, emportant tout au passage.

En raison de la forte montée des eaux, des habitants se retrouvent même coincés chez eux ou sont obligés d’évacuer. Heureusement, la solidarité se met en place. Comme avec cette journaliste de la RTBF, Anne-Catherine Croufe, qui est venue en aide à des sinistrés en région liégeoise, particulièrement touchée par les inondations.

N’en pouvant plus d’expliquer la situation sans agir, elle a décidé d’aider à déplacer des habitants en difficulté, avec une planche de surf. « Parce qu’à un moment, en tant que journaliste, tu ne peux pas te contenter de simplement relater les faits », a commenté l’une de ses collègues sur Twitter, en la félicitant pour son action : « Bravo à ma collègue Anne-Catherine Croufer, qui avec sa planche de surf a pu évacuer quelques sinistrés en région liégeoise ».