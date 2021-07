En cassant un mur, des jeunes sauvent la vie d’une dame âgée coincée dans sa maison à Verviers (vidéo)

Sur les images, on peut d’abord voir un jeune homme escalader à mains nues la façade d’une maison, afin de s’y introduire. À l’intérieur, deux autres hommes l’aident à venir au secours de l’habitante, en cassant un mur à l’aide d’une masse. Tous ont de l’eau jusqu’aux aisselles.

Tandis qu’un des hommes éclaire les lieux (l’électricité ayant été coupée), les deux autres dégagent la dame, la soutenant pour l’extraire de la pièce où elle se trouvait coincée. Au total, ce sont au moins cinq jeunes qui se sont occupés de la Verviétoise, et l’ont emmenée aux étages supérieurs du bâtiment pour la mettre au sec et prendre soin d’elle. Comme le montrent les images de Reuters, ils lui ont également permis de prévenir ses proches grâce à leurs téléphones. Sans eux, elle n’aurait probablement pas été secourue à temps, au vu du niveau d’eau déjà très impressionnant au moment du sauvetage. On le répète, tous les héros ne portent pas de cape.