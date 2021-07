Dayo, l’un des gorilles de Pairi Daiza, est décédé

Le parc Pairi Daiza, frappé de plein fouet par les inondations, est en deuil. Ce vendredi, les soigneurs animaliers ont retrouvé le corps sans vie de Dayo, l’un des gorilles du parc. Arrivé en 2016, cela faisait plusieurs semaines déjà que son état de santé se dégradait. «Dayo faisait l’objet d’une combinaison de traitements visant à soigner sa rate, sa thyroïde et à éviter d’éventuelles hémorragies gastro-intestinales depuis plusieurs semaines. Ce traitement semblait stabiliser et même améliorer son état et nous encourageait à le suivre de très près pour aboutir à une fin heureuse. Malgré tous leurs efforts, nos équipes sont aujourd’hui dévastées par la tristesse », ont écrit les membres du parc animalier.