Un Belge opéré d’urgence après avoir été percuté par une limousine conduite par un enfant de 4 ans

Au même moment, un directeur de société sort de l’Hôtel de Paris, situé au même endroit. Le choc est imminent. « Le conducteur est descendu de voiture pour donner les clés au voiturier de l’hôtel et c’est à ce moment-là que, selon des témoins, l’enfant qui était assis à l’arrière du véhicule en est sorti, a fait le tour de la voiture et s’est retrouvé au volant », confie le commissaire Laurent Braulio, chef de la division de police urbaine de la Sûreté publique de Monaco. « Il a alors appuyé sur l’accélérateur et la voiture a fait un bond en avant, écrasant le piéton qui sortait de l’hôtel au même moment. »