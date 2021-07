Deuil national: la RTBF adapte ses programmes

Les inondations qui ont frappé la Belgique, mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg ont fait des centaines de victimes. Des changements sont donc réalisés dans l’organisation de la Fête nationale mais aussi sur les chaînes de télévision publique. La RTBF a ainsi décidé d’adapter ses programmes sur La Une et La Trois.

La Une

Une émission spéciale sera proposée de 11h à 13h, animée par François de Brigode. Il sera aussi possible pour les téléspectateurs de voir la cérémonie officielle en hommage aux victimes des inondations qui a lieu dans la caserne des pompiers à Verviers. Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, seront présents. Cette émission sera aussi diffusée à la radio sur La Première. RTL de son côté proposera un programme assez similaire avec le RTL Info qui commencera à 11h au lieu de 13h. Plus tard dans la soirée, le film proposé à 20h20 ne sera plus « Camping 2 » mais « Le goût des merveilles ».