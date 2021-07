Inondations historiques: les responsabilités de la catastrophe (photos)

Le gouvernement fédéral a décrété un jour de deuil national, mardi 20 juillet, en hommage aux victimes des inondations meurtrières des 14 et 15 juillet. Un moment de recueillement solennel, indispensable face à un bilan humain effrayant. Une trentaine de décès étaient confirmés au moment de mettre cette édition sous presse (dimanche midi), en grande partie dans les communes de Pepinster et Verviers, les plus dramatiquement touchées par ces inondations historiques. Plus de 100 personnes restaient encore disparues à ce moment-là, laissant deviner un bilan final apocalyptique....