Jimmy Fallon se moque des Français suite à l’annonce du pass sanitaire (vidéo)

Lundi 12 juillet, Emmanuel Macron annonçait aux Français la mise en place d’un pass-sanitaire pour se rendre dans des lieux publics. Cette mesure a été mise en place dans l’objectif de pousser les Français à se faire vacciner.Quelques heures après cette allocution, le site permettant la prise de rendez-vous pour une vaccination a été surchargé de demandes.

Cette situation n’a pas manqué de faire rire l’humoriste américain Jimmy Fallon, habitué à des remarques pertinentes sur l’actualité. Dans son émission The Tonight Show, Jimmy Fallon arrive à pointer du doigt en moins d’une minute ce qui l’a frappé. Il explique dans son sketch : « Un grand nombre de Français a réservé des rendez-vous pour se faire vacciner après que le président Emmanuel Macron a dit qu’il fallait être vacciné pour aller dans un café ». Puis Jimmy Fallon entreprend d’imiter un Français en mimant une cigarette à la main et en déclarant : « Me faire vacciner pour protéger ma famille ? Non. Pour manger du foie d’oie avec des inconnus ? Oui. ».