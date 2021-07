Élie Semoun prête main-forte aux sinistrés belges

Ils sont nombreux a s’être remonté les manches pour aider les sinistrés des inondations. Il faut nettoyer les rues, réparer ce qui peut l’être mais aussi rassembler des vêtements et de la nourriture pour ceux qui se retrouvent désormais sans rien. La solidarité est au plus fort à travers le pays.

L’acteur français, présent en Belgique pour un tournage, a décidé de prendre part à cet élan de solidarité dans la région de Liège. Dans ses story partagées sur Instagram, on y voit Élie Semoun aidé à déblayer les affaires qui ont été ramenées dans les rues et dans les maisons à cause du courant lors des inondations. Sur l’une des photos, l’acteur pousse une brouette avec un bidon et légende « Solidarité avec nos amis belges ». Il partage aussi des vidéos montrant les personnes venues aider. Dans l’une de ces vidéos il écrit : « Les rescapés des inondations gardent un esprit solidaire. Vive la Belgique » ainsi que « Voici la preuve que les Belges ne se laissent jamais aller ».