Deuil national: le roi et la reine sont allés à la rencontre des sinistrés (vidéo et photos)

Les inondations qui ont frappé le pays ont fait de nombreuses victimes. Une journée de deuil national a été déclarée, la veille de la Fête nationale. Les responsables du pays et le couple royal se sont rendus à la caserne de pompiers de Verviers pour constater les dégâts et soutenir les personnes présentes. Le roi a donné un discours à 13 heures dans lequel il fait état de la terrible situation. Il a déclaré apporter son soutien « auprès des familles et des proches des victimes et de tous ceux qui sont dans la détresse ».

Le roi et la reine ont aussi entendu les témoignages des victimes de ces inondations. Le roi Philippe a déclaré : « Nous n’oublierons jamais les échanges que nous avons eus avec les habitants de Pepinster, de Chaudfontaine, de Rochefort et d’autres communes lourdement touchées ». Il a aussi assuré avec la reine avoir vu de « magnifiques exemples de résilience » et une « capacité d’adaptation insoupçonnée » de la part des Belges.