Une Fête nationale sobre pour la famille royale (photos)

La veille, le Roi et la Reine rendaient hommage aux victimes des inondations qui ont frappé la Belgique. Le couple royal est allé à la rencontre des victimes et a entendu les témoignages douloureux. Aujourd’hui, l’organisation des festivités du 21 juillet a été réarrangée pour rendre l’événement plus sobre et plus proche de la situation du pays.

Le traditionnel Te Deum à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles a eu lieu à 10h avec la famille royale. Ainsi le roi Philippe et la reine Mathilde étaient présents avec leurs enfants. La princesse Astrid et le prince Lorenz se sont rendus à la cathédrale Saint-Quentin à Hasselt, tandis que le prince Laurent était à la collégiale Sainte-Waudru de Mons.