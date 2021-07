Fête nationale: le Roi et la Reine émus lors du passage de la princesse Élisabeth (photos)

La princesse était de l’autre côté des tribunes cette année pour le défilé du 21 juillet. La princesse Élisabeth, qui a intégré l’École Royale Militaire (ERM) le 30 août 2020 dernier et est en train de réaliser ses derniers entraînements au camp militaire d’Arlon.

Lors du défilé, le Roi et la Reine étaient très émus de pouvoir voir leur fille défiler devant eux et le pays. le dernier membre de la famille royale à avoir défilé le 21 juillet est le prince Amedeo. Âgé de 35 ans aujourd’hui, le fils de la princesse Astrid et du prince Lorenz avait pris part aux festivités nationales en 2005, quelques jours avant de terminer sa formation à l’ERM.