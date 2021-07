«Kaamelott» atteint des records d’entrée en deux jours seulement

Alexandre Astier trouve ça « hallucinant » et « din-go » et il y a de quoi. Mardi soir, jour de la sortie du film, 307.899 spectateurs sont venus voir le film. Le mercredi, alors que le pass sanitaire était désormais de vigueur en France, les spectateurs étaient 116.023.

Alexandre Astier est complètement renversé par la nouvelle et le partage sur Twitter. En seulement deux jours d’exploitation, le film « Kaamelott – Premier volet » vient de réaliser plus de 423.000 entrées en avant-première. Un chiffre impressionnant qui signe le record du meilleur démarrage pour un film français depuis 2018.

Le réalisateur et acteur est très content de ce démarrage et propose une affiche alternative dans son message sur Twitter, réalisée par Nicolas Bory, de quoi convaincre les hésitants. Le film change un peu de dynamique comparé à la série et s’apparente plus à un film de heroic fantasy. Le roi Arthur, toujours aussi sombre est devenu quasiment muet pour une partie du film, empêtré dans ses souvenirs et ses angoisses du passé. Il va devoir lutter pour reprendre son trône, occupé par Lancelot du Lac.