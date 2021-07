Plus de 200.000 fans présents aux avant-premières de «Kaamelott»

Plus de 200.000 fans français ont décidé de passer leurs derniers moments sans pass sanitaire au cinéma. La sortie du film « Kaamelott – Premier volet » a fait un nombre d’entrée impressionnant avec plus de 206.000 billets vendues. Les fans attendaient depuis 12 ans une suite à cette série érigée comme culte désormais. Le film, qui suit les aventures du roi Arthur dix ans plus tard, a su rassembler. Les critiques sont positives mais les fans qui n’ont pas encore pu se rendre au cinéma sont inquiets à l’idée de se faire spoiler.

Beaucoup de cinémas et d’espaces culturel craignent que la mise en application du pass sanitaire ne représente un frein à leurs activités. Pourtant, le réalisateur et comédien, Alexandre Astier prend ce moment avec philosophie et a déclaré à BFM TV : « On cohabite avec un virus contre lequel on lutte. Oui, ça va certainement jouer sur les entrées de ce film. Mais c’est un petit problème au milieu d’un problème beaucoup plus grand. La santé passe avant le cinéma, c’est comme ça ».