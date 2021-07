Le film «Kaamelott» sort enfin au cinéma, Alexandre Astier raconte les coulisses

Le film a bénéficié d’un budget de 14 millions d’euros et fait revenir une grande partie des acteurs de la série mais aussi des invités comme Guillaume Gallienne, Alain Chabat ou Sting. L’histoire fait suite à la série, lorsque Lancelot, à la tête du royaume de Logres devient de plus en plus paranoïaque quant à un probable retour du roi Arthur.

Alexandre Astier parle de mélancolie comme celle qui suit un peu la fin de la série. Il souhaite aussi faire découvrir une autre facette de son personnage au public.

Mystère autour de Furadja

Un détail lors du tournage fut le secret autour de l’intrigue. Pendant plus d’un an, les membres de l’équipe ont su garder très précieusement les secrets de l’intrigue et des personnages. Alexandre Astier s’amuse d’ailleurs de ça : « On a été un peu chiant. Il y en a qui l’ont mal pris. Parfois, on tournait en régions. Vos confrères des canards locaux, ça les faisait chier de savoir que c’était sur la colline d’en face et qu’ils n’avaient pas le droit d’y aller. Il y en avait même qui arrivaient par les forêts du fond et on les coinçait. (…) Le but du jeu, c’est de surprendre le public ! En maintenant le secret, je préserve le plaisir des gens qui vont payer leur place. »

Un goût du secret qui tiendra jusqu’à la sortie du film, puisque l’un des personnages est encore mystérieux. Le personnage de Furadja, incarné par Salwa Al Hajri n’a pas encore dévoilé son visage, ni sur les affiches, ni dans la bande-annonce. Le suspense est à son comble. Qu’est devenu le roi Arthur après tout ce temps et ces misères.