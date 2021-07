Un ours s’introduit sur le site des Jeux Olympiques juste avant un match de softball

Ces animaux s’aventurent souvent hors des bois ou des forêts au Japon et déclenchent des chasses effrénées lorsqu’ils pénètrent dans des villes, où ils s’attaquent parfois à des habitants.

En raison de la pandémie, un huis clos a été imposé mercredi à Fukushima (nord-est du Japon) lors de la première épreuve des Jeux olympiques, un match de softball, mais un spectateur inattendu – un ours noir d’Asie – a bien failli perturber la rencontre.

Un porte-parole de la police de Fukushima a indiqué à l’AFP qu’un ours avait été repéré mardi, puis à nouveau mercredi, quelques heures avant l’ouverture du stade pour un match olympique de softball opposant le pays hôte, le Japon, à l’Australie. Le softball est la version féminine du baseball.

« Un garde a trouvé un ours à l’intérieur du Parc des sports d’Azuma tôt dans la matinée d’hier. Nous avons également reçu des informations similaires ce matin », a déclaré ce porte-parole. « Nous n’avons pu trouver ou capturer l’ours et même s’il n’y a pas de spectateurs au stade, nous sommes en alerte et recherchons l’ours autour du site », a-t-il ajouté.