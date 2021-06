Pour sauver ses chiens, une adolescente fait fuir un ours à mains nues (vidéo)

Hailey Morinico est une adolescente de 17 ans vivant en Californie. Un jour, alors qu’elle se trouve à l’intérieur de sa maison, elle entend ses chiens aboyer férocement. Elle se précipite alors dehors et découvre… un ours en équilibre sur le mur de la cour, dans le jardin. De plus, celui-ci est accompagné par ses oursons et se fait menaçant, rapporte RTL.

My cousin Hailey yeeted a bear off her fence today and saved her dogs. How was your Memorial Day?! (WTF?!) #ohno #badass #brave #fight #bear