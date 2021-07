Le père de Meghan Markle menace de saisir les tribunaux pour voir ses petits-enfants

Cela fait maintenant trois ans que les relations entre Meghan Markle et son père Thomas Markle se sont détériorées. À tel point que ce dernier n’a jamais rencontré ses deux petits-enfants, Archie (2 ans) et Lilibet Diana (1 mois et demi). Il a d’ailleurs appris la naissance de sa petite-fille via les médias . Mais Meghan Markle ne semble pas disposée à faire un pas vers son père, à qui elle reproche ses épanchements dans les médias, sur des sujets la concernant.

Thomas Markle, lui, n’a pas arrêté pour autant de s’exprimer à la télévision. Ce 22 juillet encore, une nouvelle interview de lui, accordée à FoxNews, a été dévoilée. Et il a visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure pour « renouer des liens » avec sa fille et rencontrer Archie et Lilibet. « Je demanderai aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche », a déclaré Thomas Markle, jugeant que Lilibet et Archie étaient en quelque sorte punis « pour le mauvais comportement de leurs parents ». « Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne sont pas politisés. Ils ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils font aussi partie de la famille royale et ont droit aux mêmes droits que n’importe quel autre membre », a ajouté le père de Meghan Markle, qui a toujours regretté que sa fille et le prince Harry aient pris leurs distances avec la famille royale britannique.