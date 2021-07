Une hôte Airbnb refuse les personnes vaccinées par peur des effets secondaires du vaccin

De plus en plus d’endroits dans le monde deviennent inaccessibles, ou presque, aux personnes non vaccinées contre le coronavirus. Cependant, il arrive visiblement que certaines personnes n’acceptent pas d’être en contact avec les personnes… vaccinées.

La plateforme Airbnb a récemment suspendu le compte d’une hôte australienne car cette dernière refusait d’accueillir des touristes vaccinés dans son logement, rapporte The Guardian. La dame en question a expliqué à un couple qui souhaitait passer quelques jours chez elle qu’elle craignait que le remède anti-Covid « se transmette aux personnes non vaccinées et les rende malades ». Elle juge le vaccin « trop expérimental » et a justifié sa décision en affirmant à ces touristes qu’elle se devait de « protéger ses autres invités ».