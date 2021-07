Les commentateurs français largement critiqués par les internautes lors de la cérémonie d’ouverture des JO

La cérémonie d’ouverture organisée jeudi soir à Tokyo a marqué le coup d’envoi officiel des Jeux Olympiques 2020, reportés d’un an à cause du coronavirus. Attendus par des millions de personnes et surtout des centaines de sportifs à travers le monde, les JO sont diffusés sur la RTBF chez nous, et notamment sur les chaînes de France Télévisions chez nos voisins français.