Jill Vandermeulen annonce sa fausse couche: «J’ai toujours dit qu’il fallait briser les silences»

L’annonce est difficile, Jill Vandermeulen la partage sur Instagram dans un long post. L’animatrice attendait un quatrième enfant. Ce fut la surprise quand ce dimanche 25 juillet, elle a expliqué son absence des réseaux sociaux à cause de la perte qu’elle et son compagnon, Simon Gérard venaient de vivre. Comme à son habitude, Jill Vandermeulen a adopté un ton direct pour « briser les silences que la société nous inflige ».

Elle fait ensuite part de son inquiétude sur l’effet de la nouvelle sur ses enfants mais aussi des doutes qui sont arrivés très rapidement et des motivations pour rendre son histoire entendue : « Et puis s’en est suivi des millions de questions dans ma tête, (…) Maintenant il faut juste avancer, la peur au ventre, recommencer et espérer que plus jamais notre famille ne subisse ça. Notre histoire, c’est l’histoire de 20 % des femmes. Grâce en partie aux réseaux sociaux, nous osons en parler, briser les tabous. » écrit-elle.

Jill Vandermeulen est la maman de trois enfants, Bella June, 11 ans, James, 8 ans, et Jude, 6 ans. L’annonce de cette fausse couche est d’autant plus surprenante pour la maman qu’elle explique avoir eu des « grossesses parfaites » par le passé. Elle ajoute que se confier a été important et « salvateur » pour elle. « J’ai eu un élan de bienveillance de tant de femmes et d’hommes autour de moi. Et ça m’a tellement aidé. Pas une remarque déplacée. La preuve que je suis entourée de belles personnes » ajoute-t-elle.

Dans l’espace de commentaires, Jill Vandermeulen a reçu énormément de message d’encouragement et de soutien de la part de personnalités comme Sandrine Corman, Christopher Calice, Julie Denayer ou Juliette Katz.