L’animatrice Jill Vandermeulen s’énerve contre les anti-vaccins: «Leur responsabilité, elle commence où en fait?»

Ce 19 mars, Jill Vandermeulen a poussé un gros coup de gueule sur sa story Instagram. En cause : les anti-vaccins, qui l’insupportent, surtout lorsque ceux-ci sont eux-mêmes des personnes vulnérables au Covid-19. Dans de longs messages, l’animatrice de RTL-TVI développe son point de vue et se dit frustrée par les débats sur le vaccin. « S’ils refusent de se faire vacciner, la situation ne va jamais changer » Jill Vandermeulen commence d’abord de la sorte : « Refuser de faire le vaccin, c’est cracher à la gueule de tous ceux qui vivent une vie insupportable depuis maintenant un an ! Ça fait un an que nous sommes solidaires des personnes à risques et âgées, alors l’égoïsme du “Je n’ai pas envie de faire mon vaccin”, ça me dépasse », écrit-elle.

Un peu plus tard, elle précise ses propos, après certains commentaires à son premier message qui la critiquaient. « Dans ma story, je m’adresse aux groupes à risques et aux personnes âgées, étant donné que ce sont eux qui peuvent se faire vacciner, je ne m’adresse pas aux jeunes. De toute façon, vous ne pouvez même pas vous faire vacciner », dit-elle. « Maintenant il y a un vaccin, on propose aux groupes à risques et aux personnes âgées de se vacciner. (…) Mais s’ils refusent de se faire vacciner, à un moment, la situation ne va jamais changer ».

L’animatrice continue ensuite en interrogeant directement les personnes refusant le vaccin. « S’ils refusent de se faire vacciner, la situation va durer encore combien de temps, si ces personnes ne prennent pas leurs responsabilités ? Ça fait un an qu’on nous fait la morale et qu’on nous fait culpabiliser, que c’est de notre faute, c’est notre responsabilité de protéger les personnes âgées et les personnes à risques. Leur responsabilité, elle commence où en fait ? ».