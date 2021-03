Le roi Albert et la reine Paola ont été vaccinés contre le coronavirus ce jeudi, après avoir reçu leur convocation pour se rendre au Heysel, dans le plus grand centre de vaccination du pays. Ils y sont allés ensemble vers 13h30, et ont pu quitter le Heysel après le délai d’observation appliqué pour tout le monde suite à l’injection du vaccin.

Belga

Le Palais royal a confirmé l’information, diffusée par Belga.