En Patagonie, une lagune devient rose à cause de la pollution (vidéo)

Ces déversements ne sont pas passés inaperçus et ont provoqué un énorme changement de couleur de la lagune mais pas seulement. Les habitants qui ont signalé les changements. Au de-là des teintes roses, des odeurs nauséabondes sont apparues et les insectes ont proliféré.

Les images sont belles mais tristement graves pour l’écosystème de cette lagune et des cours d’eau environnement. À Trelew, dans la province de Chubut, à l’Ouest de l’Argentine, une lagune a été polluée suite à des déversements de produits industriels. Un permis a été accordé à des entreprises de pêche non loin, les autorisant à déverser leurs déchets dans la lagune de Corfo.

Des discours différents

Le responsable du contrôle environnemental de la province a déclaré : « La couleur rougeâtre ne cause pas de dégâts et dans quelques jours elle disparaîtra ». Pourtant, un expert colombien, travaillant dans le pays et ingénieur de l’environnement a précisé : « La coloration est due à un conservateur, le sulfite de sodium. C’est un antibactérien qui contamine également les eaux de la rivière Chubut et les eaux des villes de la région. La loi ordonne le traitement de ces liquides avant leur rejet ».