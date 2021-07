Chine: une spectaculaire tempête de sable engloutit une ville (vidéos)

Ce dimanche 25 juillet, la ville de Dunhuang, au nord-ouest de la Chine et plus ou moins aussi peuplée que Liège, a subi de plein fouet une tempête de sable. Un mur d’environ 100 mètres de haut s’est précipité sur cette étape de la route de la soie et n’en a fait qu’une bouchée en l’espace d’une heure. Des scènes impressionnantes qui ont marqué les habitants.

Un événement assez inhabituel

En l’espace de quelques minutes, le ciel dégagé a laissé place à un chaos jaunâtre, fruit du sable venu tout droit du désert de Gobi. Le trafic automobile s’en est retrouvé paralysé et l’atmosphère était difficilement respirable.