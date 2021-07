Jean-Claude Van Damme explique sa relation avec les fans: «Ne jamais refuser un autographe, sinon tu le décevras à vie» (vidéo)

A un moment, les présentateurs demandent au Bruxellois ce que c’est une « Clique » selon lui, en référence au titre de l’émission. Après un petit temps de réflexion, l’acteur semble avoir une idée et explique ce qu’est c’est un « click ». Après une bonne minute où il part un peu dans tous les sens, la star finit par se confier plus explicitement sur son rapport avec le public.

Ce 30 juillet sortira sur Netflix le film « Le Dernier Mercenaire ». Et pour le premier rôle, c’est l’acteur belge Jean-Claude Van Damme que l’on retrouvera. Pour l’occasion, ce dernier s’est confié à l’émission Clique de Canal+, notamment sur son lien avec son public. Ses explications sont (à nouveau) pas toujours très compréhensibles mais il est clair sur un point : il aime son public, pour le meilleur et pour le pire.

D’abord, il adopte une position assez critique, avec des fans qui lui demandent de leur faire tellement de messages personnalisés qu’il n’a plus de temps à consacrer à ses proches. Mais rapidement, il tient à préciser que « sans les gens, je ne suis rien ». « Grâce à eux, je suis ce que je suis. Ça fait des années qu’ils me suivent et je dis "Je vous remercie pour toutes ces années de soutien" », dit-il. « Il faut être très reconnaissant avec l’audience parce que sans elle, tu n’es rien ».