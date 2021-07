Quand Boris Johnson galère à ouvrir son parapluie (vidéo)

Ce mercredi, le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson, et le prince Charles étaient présents lors d’une cérémonie bien triste. Ils rendaient alors hommage aux policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions. L’ambiance était donc loin d’être réjouissante. Et voilà qu’à ce moment-là, la pluie se met à tomber. Le Premier ministre veut alors ouvrir son parapluie mais rien ne se passe comme prévu et il finira par faire rire l’assemblée, malgré les circonstances.

Une scène digne de Mr. Bean

Boris Johnson a d’abord quelques difficultés à simplement déployer les baleines de son parapluie. Il finit par y arriver mais ses soucis ne s’arrêtent pas là. Alors qu’il se retourne pour parler aux personnes situées juste derrière lui, sa protection se referme aussitôt. Déjà là, il décroche quelques sourires autour de lui.