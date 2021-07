Jean-Claude Van Damme a aidé le braqueur de la bijouterie Chaumet à Paris sans le savoir

Cela peut paraître étrange mais malgré lui, Jean-Claude Van Damme s’est retrouvé impliqué dans l’histoire du braquage de la bijouterie Chaumet, rue François-1er, dans le très chic Triangle d’Or de Paris. L’acteur belge se trouvait alors au numéro 54, chez « Montaigne Optique », pour acheter des lunettes. Or au même moment, au numéro 56, le braquage avait lieu. Un concours de circonstances dont a un peu profité le malfaiteur.

(Trop) populaire

Pendant que le voleur s’introduisait avec une arme blanche dans la bijouterie, la star bruxelloise a attiré toute l’attention du quartier, comme il en a l’habitude. Tous les regards étaient braqués sur lui alors qu’à quelques mètres, les bijoutiers se voyaient menacés de voir une bombe exploser s’ils tentaient de suivre le braqueur et son butin. Personne n’a donc vu ce dernier partir tranquillement en trottinette, y compris le responsable de la brasserie « La Belle Ferronnière » et ses serveurs en terrasse, alors qu’ils sont situés juste à côté. Ils ont avoué n’avoir eu d’yeux que pour Jean-Claude Van Damme.