Depardieu, Poelvoorde ou encore Delon critiqués pour leurs comportements lors du tournage d’Astérix aux Jeux olympiques

Pour Thomas Langmann, le tournage rassemblait tellement de stars que cela a tourné à la guerre d’ego, notamment entre deux d’entre elles : Gérard Depardieu et Alain Delon. Ils auraient eu des comportements « insupportables ». Le premier ne connaissait pas son texte, ne regardait pas les autres acteurs dans les yeux et refusait de se maquiller pour interpréter son rôle. « Il avait envie d’en faire le moins possible », affirme le réalisateur.

En 2008, la sortie « Astérix aux Jeux olympiques » en avait déçu plus d’un. Après un deuxième opus brillantissime des aventures du Gaulois, le troisième a été un échec critique, malgré un budget de 78 millions d’euros et un casting de rêve. Dix millions de spectateurs étaient attendus dans les cinémas en cinq semaines. Il n’y en aura finalement « que » sept millions. Invité à revenir sur cet épisode par BFMTV, le réalisateur Thomas Langmann en garde encore une certaine déception. Il fait notamment des reproches à plusieurs acteurs, dont Gérard Depardieu.

Mais Thomas Langmann est lui aussi critiqué. « Ça me paraissait bien parti au départ, mais c’est vrai qu’avec la personnalité de Thomas Langmann, ça a vite été délirant », déclare Christian Guillon, le directeur des effets visuels du film. « Ce qui a caractérisé le film, c’est le désordre et la démesure […] Il y avait d’énormes ambitions et aucune limite. Ça a généré du gaspillage ». Le réalisateur est aussi accusé par ses collaborateurs d’avoir mal géré les finances du film, d’avoir « hypertrophié » le film avec des stars qui ne parlaient parfois même pas français, et d’avoir finalement dénaturé le scénario. Les scénaristes Alexandre Charlot et Franck Magnier ont d’ailleurs quitté le tournage avant même le tournage.