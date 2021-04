Angèle au casting du prochain film d’Astérix, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic notamment

Le prochain film d’Astérix se dévoile petit à petit. Et ce jeudi, c’est une fameuse surprise qu’a orchestrée Guillaume Canet, réalisateur de ces nouvelles aventures gauloises, intitulées « Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu ».

Si on savait déjà que Guillaume Canet jouerait Astérix, Gilles Lellouche serait Obélix et Marion Cotillard incarnerait Cléopâtre, on apprend ce jeudi qu’Angèle a obtenu le rôle de Falbala, que le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic campera celui d’Antivirus et que le rappeur Orelsan tiendra le rôle d’un personnage nommé Titanix. Guillaume Canet a même fait appel aux Youtubeurs McFly et Carlito, qui interpréteront respectivement Radius et Cubitus.